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07 de maio de 2026 às 15:57

Novos dados sobre Jeffrey Epstein: ‘A sensação de impunidade atravessa este caso todo’

Rosário Melo e Castro, diretora da Máxima, e John Wolf, especialista em relações internacionais, falaram sobre as recentes revelações de novos ficheiros relacionados com a rede de tráfico de Jeffrey Epstein, destacando as falhas e os encobrimentos por parte das autoridades norte-americanas. Durante a análise, sublinharam que 'há falhas que devem ser apontadas ao nível do Departamento de Justiça', referindo que existe uma triagem seletiva na divulgação de documentos. A discussão aborda a forma como os nomes de várias vítimas foram expostos publicamente, enquanto muitos dos acusados e figuras de poder continuam a ser protegidos e mantidos no anonimato.

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