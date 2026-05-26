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Portugal

Já há jobs for the boys na câmara de Setúbal?

Marco Alves
Marco Alves 26 de maio de 2026 às 21:00

Integrantes da lista de Maria das Dores Meira foram postos em cargos de chefia. Há ainda casos de familiares. Executivo recusa favorecimentos e fala de “mérito do percurso profissional”

Sete meses depois de ter regressado à presidência da Câmara Municipal de Setúbal (CMS), Maria das Dores Meira já espalhou pela câmara vários elementos da sua confiança, não apenas nos lugares de ação política, mas também em cargos de direção municipal, alguns de grande importância, como os da área do urbanismo.

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Tópicos câmara Contratos da presidência Presidente Vereadora Setúbal Maria das Dores Meira
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