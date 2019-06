Na passada sexta-feira, 21 de junho, o Supremo Tribunal espanhol agravou a pena dos cinco membros do grupo La Manada, que em julho de 2016 violaram uma jovem nas festas de São Firmino, em Pamplona. Depois de um ano em liberdade, os homens foram condenados a 15 anos de prisão. Esta sexta-feira, numa carta enviada a um programa da Telecinco, a jovem agradeceu todo o apoio que recebeu durante o "esgotante" caminho e voltou a pedir: "Não os deixem ganhar".

Leia a carta, avançada pelo El País:

"Bom dia. Depois de quase três anos este processo finalmente chegou ao fim. Foi demorado, intenso, e sobretudo esgotante. O pior não foi a situação que vivi, mas sim tudo o que veio depois. Mas chegado este momento, posso assegurar que valeu a pena e pouco a pouco vou recuperar o leme da minha vida.

Obrigada a todas as pessoas que desde o primeiro momento se envolveram para ajudar-me. Não podia ter tido mais sorte com a qualidade de pessoas que me ajudaram. Desde o juiz de instrução que nunca duvidou de mim, até ao advogado que me tocou naquele 7 de julho de 2016, passando, sem dúvida alguma, pela procuradora, médicos, polícias, psicólogos e o casal que me encontrou. São momentos em que ninguém sabe como agir, mas vocês tornaram-no fácil.

Obrigada também a Pamplona e Navarra, que com todo o seu empenho deixaram mais fácil a possibilidade de eu um dia voltar. Obrigada mais uma vez a todas aquelas primeiras associações e pessoas por levar isto para as ruas, fazendo eco por todos os cantos de Espanha. Obrigada por não me terem deixado sozinha.

Estarei eternamente grata, mas não sou nenhuma heroína, a força para continuar, muitas vezes, foi-me dada pelo calor e apoio que senti nesta caminhada.

Não podemos esquecer-nos que a luta deve continuar e devemos ser a mudança que queremos na sociedade, já que isto roubou a vida a muitas companheiras. Relembrem-no, contem-no, não os deixem ganhar".





