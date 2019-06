O advogado já defendeu que os meios de comunicação tiveram uma influência especial no desenvolvimento dos procedimentos judiciais. Esta sexta-feira, queixou-se dos jornalistas por terem sabido primeiro que ele que os seus clientes tinham sido detidos.



"Não é normal que detenham sem comunicar a sentença" e que "não deem um prazo mínimo para se apresentarem voluntariamente na prisão", lamentou.



José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Boza e Alfonso Jesús Cabezuelo, os membros de La Manada, estão presos desde ontem na prisão Sevilla I. O advogado garante que nenhum tinha intenção de fugir à Justiça.



O Supremo Tribunal classificou os feitos ocorridos em 2016 como um delito de agressão sexual, considerando que os acusados intimidaram a vítima para a forçar a manter relações sexuais. Considerou ainda que a vítima sofreu uma "situação intimidante" que fez com que ela mesma "adotasse uma atitude de sujeição, fazendo o que os autores lhe diziam que fizesse face à angústia que a situação lhe produziu".



Os magistrados consideraram que os acusados se "aproveitaram" das circunstâncias para atacar a jovem, que sofreu pelo menos "dez agressões sexuais com penetrações orais, vaginais e anais". Agravaram assim a pena de prisão de cada um dos acusados de nove para 15 anos, sendo que um dos membros do grupo foi condenado a mais dois anos por roubo com intimidação do telemóvel da vítima.

O advogado do grupo La Manada cujos membros foram condenados a 15 anos de prisão por violarem uma jovem de 18 anos , vai estudar a sentença do Supremo Tribunal para considerar um recurso junto do Constitucional.Agustín Martínez indicou ao jornal La Vanguardia que o princípio de presunção de inocência dos arguidos pode ter sido infringido.