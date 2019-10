Luciano Méndez, o professor universitário que no ano passado pediu a absolvição dos cinco membros do grupo La Manada - condenados a 15 anos de prisão por violar uma jovem de 18 anos nas festas de São Firmino, Pamplona, em 2016 -, foi agora suspenso da Universidade de Santiago de Compostela por ter dito a uma aluna que não podia sentar-se na primeira fila com o decote que estava a usar.A aluna denunciou à instituição o sucedido e decidiu ainda relatar a história nas redes sociais, escreve o El Mundo. De acordo com a jovem, o professor disse-lhe que ela "podia fazer topless ou mostrar-lhe o peito, mas não na sua sala de aula".Após a denúncia, a universidade anunciou a suspensão provisória do docente e a abertura de um inquérito. Esta quarta-feira, Luciano Méndez já não lecionou nenhuma aula.De acordo com o jornal espanhol, o professor teceu em 2016 comentários machistas sobre o decote de uma aluno que acabou por abandonar os estudos. O homem foi sancionado pela universidade com dois meses de suspensão.Em 2018, o professor universitário publicou um vídeo onde defendia a absolvição membros do La Manada e afirmava que a jovem tinha "disfrutado da situação"