Seis homens violam jovem de 18 anos e atiram-lhe 17 euros

Na madrugada desta sexta-feira, em Bilbau, Espanha, uma jovem de 18 anos foi violada por seis homens. Tinha combinado encontrar-se com um homem, através de uma aplicação de encontros, e já não foi a tempo de fugir quando se apercebeu que à sua espera estava um grupo de sem abrigo marroquinos e argelinos.





No Parque de Etxebarria, na cidade basca, a jovem foi ameaçada com uma pistola falsa pelos seis alegados agressores, com idades entre os 18 e os 36 anos. Depois de agredirem sexualmente a rapariga, atiraram-lhe 17 euros e fugiram, revela a imprensa espanhola.A vítima, sozinha, deslocou-se até ao Hospital de Basurto, onde foram os médicos a alertar as autoridades para o sucedido. O caso foi denunciado à Ertzaintza, polícia autónoma do País Basco, a quem a jovem contou ter visto uma tatuagem num dos alegados violadores – facto semelhante ao caso de La Manada , em que uma jovem de 18 anos violada nas festas de São Firmino, em Pamplona, reconheceu uma tatuagem na barriga de um dos violadores.Poucas horas depois, as autoridades detiveram os suspeitos, que foram ouvidos no sábado. Dois dos homens ficaram presos e os outros quatro foram deixados em liberdade com ordem de apresentações diárias, escreve o El País."Nem um passo atrás contra a violência machista", escreveu no Twitter o presidente da Câmara de Bilbau, Juan Mari Aburto.





Na sexta-feira, milhares de mulheres manifestaram-se na praça Arriaga com cartazes e palavras de ordem: "Não é um caso isolado, chama-se patriarcado", lia-se.



Apesar de não ser possível saber através de dados oficiais o número de agressões sexuais em grupo que ocorreram em Espanha, já que nenhuma instituição recolhe esta informação, o site Geoviolencia Sexual contabilizou 125 casos em notícias avançadas pelos meios de comunicação desde 2016. Segundo o projeto Feminicidio.es, são já 34 os casos que aconteceram este ano.