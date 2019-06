A mãe garante que o caso vai ser resolvido pela via legal - Amélia e Vicente já apresentaram queixa contra o casal. Paula poderá ser condenada a uma pena entre os três e os cinco anos de prisão.



Antes de ser notícia como a neta "okupa", Paula foi destaque nos jornais de Múrcia pelas suas qualidades desportivas que a tornavam uma das esperanças da ginástica rítmica do país vizinho. Depois dedicou-se à velocidade e, aos 16 anos, era a única piloto murciana que competia oficalmente.



A infância marcada por uma educação em colégios Maristas não evitou alguns comportamentos considerados rebeldes, conta o jornal, como pintar o cabeço de rosa ou meter um piercing no nariz. Mas os problemas graves começaram a surgir mais tarde: a jovem desinterou-se dos estudos e foi mesmo expulsa do liceu por ameaçar uma professora. Mais tarde, apresentou uma denúncia falsa contra o pai, que acusou de a ter agredido. O auge dos problemas, revelou Amélia, aconteceu quando ameaçou um familiar com uma faca. Aos 16 anos, foi condenada a permanecer doze meses num centro de reabilitação de menores, em regime semi-aberto.



A progenitora revela que, na altura, a jovem fumava haxixe e que foi diagnosticada com transtorno de personalidade no primeiro centro em que esteve esteve internada. A família mandou-a depois para outro, em Cartagena, para continuar o processo. A saída deste local criou divisões entre os pais, que se estão a divorciar. A mãe achou que a filha devia continuar internada porque o processo não estava terminado, o pai mostrou-se contra e levou-a para Madrid. Foi lá que conheceu Ainhoa e voltou às notícias dos jornais.

Vicente Moreda aproveitou a Semana Santa para se deslocar de Madrid a Cartagena e visitar a mulher, que vive num lar na região portuária por sofrer de Alzheimer. Aos 87 anos, Vicente não esperava que o telefone tocasse, como aconteceu no passado dia 26 de maio, para lhe contarem que a sua neta, juntamente com a namorada, tinham ocupado o andar onde vive na rua Atocha, em Madrid. Começava assim uma história que parece longe do fim e que tornou Paula na neta "okupa".Em declarações ao El Español, a família da jovem não tem dúvidas: a adolescente de 18 anos não está a agir por conta própria e Ainhoa, a namorada, é acusada de ter "grande influência" no comportamento da rapariga. "Têm que estar a ser ajudadas porque só têm 18 anos, mudaram a fechadura, colocaram um alarme, estão a deixar entrar no apartamento menores que são irmãos da namorada da Paula. Há gato escondido com rabo de fora, há pessoas que meteram coisas na cabeça da minha filha", defende a mãe, Amelia, confessando ainda que as jovens exigem que a família lhes alugue um apartamento para deixar a casa de Vicente. Trabalho Paula não tem e ficou apenas pelo ensino secundário.