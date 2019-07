Borja é o nome do jovem espanhol de 26 anos que foi, na semana passada, sentenciado pelo tribunal a dois anos de prisão efetiva e sujeito a pagar uma indemnização no valor de 180 mil euros. O seu crime foi ter ajudado uma mulher que estava a ser espancada por dois agressores. Borja confrontou-os e deixou um deles com ferimentos graves.

A sentença surge após 4 anos e 5 meses da ocorrência. Na altura em que o delito aconteceu, dia 8 de Fevereiro de 2015, o jovem tinha apenas 22 anos.