Uma mulher que alega ser fruto de uma violação a uma menor na década de 70 quer ver o seu pai biológico condenado. Considera-se uma "prova do crime andante" e espera usar o seu ADN para condenar o homem que com 35 anos violou uma criança de 13, escreve o The Guardian.

Vicky (nome fictício) foi adotada aos sete meses em Birmingham, no Reino Unido. Quando recebeu os papéis de adoção, aos 18 anos, descobriu quem eram os seus pais biológicos: a mãe, de 13 anos na altura, e o pai, um homem de 35 anos, "amigo da família".

"Sempre pensei que era tão errado que o meu pai biológico nunca tenha sido processado", disse em entrevista ao programa da jornalista Victoria Derbyshire da BBC. "Foi aí que pensei: eu tenho provas de ADN, porque eu sou uma prova de ADN. Sou uma prova do crime andante".

No entanto, a lei não reconhece Vicky como vítima e a sua mãe não quer envolver-se em qualquer ação legal, explica o jornal britânico. A solução poderá passar por uma "acusação sem vítimas" – onde nenhuma evidência é apresentada pela vítima do alegado crime.

"Em 2014, uma mulher pediu-nos para abrir uma investigação histórica. Contudo, a alegada vítima [a mãe] não quis cooperar nem prestar depoimento", revelou o chefe da unidade de proteção pública da polícia de West Midlands.

"Por este motivo, a mulher perguntou-nos se podia ser identificada como vítima e se o caso podia seguir nesses termos. Mas a lei não reconhece esta pessoa como vítima nestas circunstâncias", afirmou.

Vicky garante que nos papéis de adoção há várias evidências de uma violação. "Diz em sete sítios diferentes que foi violação. O facto de a minha mãe ter 13 anos significa que foi violação porque ele teve sexo com uma menor", defende a mulher. "Está lá [nos papéis de adoção] o nome dele, a morada, que os serviços sociais e a polícia sabiam, mas nada foi feito. A minha mãe biológica era de uma família negra de classe trabalhadora e eu não consigo parar de pensar que isso esteve relacionado [com a violação]".

"Só quero justiça para a minha mãe. Quero justiça para mim. As ramificações do que ele escolheu fazer moldaram toda a minha vida, e ele conseguiu escapar e viver a vida dele", disse.



Jess Phillips, membro do Parlamento do Reino Unido, defende que a mulher deve ser considerada uma vítima pela lei. "Temos lutado pela ideia os casos de violência doméstica e sexual afetam profundamente a vida das crianças", afirmou.