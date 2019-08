A celebração dos quatro acusados de violação que ficam em liberdade

Quatro dos seis homens acusados de violar uma jovem de 18 anos em Bilbau, Espanha, foram no domingo colocados em liberdade com ordem de apresentações diárias à justiça. A celebração feita à saída da esquadra por três dos suspeitos foi filmada e gerou indignação.

"Liberdade! Argélia!", disseram com euforia horas depois de terem sido detidos, num momento que foi partilhado nas redes sociais. Às câmaras que estavam no local mostraram um charro e um documento assinado pelo tribunal. "A droga não é má", gritou um dos homens.





"A rapariga disse que o marroquino foi o problema, disse que nós não", afirmou um dos quatro detidos posto em liberdade, segundo o El Mundo, garantindo que é inocente.

A notícia da sua libertação não foi bem recebida pela Federação de Associações de Moradores de Bilbao. "Se os seis participaram na violação, os seis devem ter o mesmo destino", defende a organização, em comunicado citado pelo El País. "A vítima vai poder cruzar-se na rua com os seus agressores".

Os seis homens, com idades entre os 18 e os 36 anos, de origem argelina e marroquina, são acusados de violar uma jovem no passado dia 2 no parque central de Etxebarria. Segundo os meios de comunicação locais, a jovem teria combinado um encontro, através de uma aplicação, com um homem. Mas no momento em que se apercebeu que ia ao encontro de um grupo já não foi a tempo de fugir, tendo sido agarrada por um dos alegados agressores.

No fim da agressão, o grupo terá atirado 17 euros à vítima, deixando-a sozinha.

A jovem dirigiu-se ao hospital, acompanhada pela mãe. Depois de contar o sucedido à Ertzaintza, polícia autónoma do País Basco, onde descreveu uma tatuagem de um dos alegados agressores, os seis homens foram detidos e estiveram a ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial. O juiz decretou a prisão preventiva a dois dos membros.