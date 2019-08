Bolsonaro: criminosos “vão morrer na rua igual a barata”

Jair Bolsonaro garante que com uma proposta que pretende levar ao Congresso, os criminosos vão morrer na rua como baratas. "Os caras vão morrer na rua igual barata, pô. E tem que ser assim", afirmou numa entrevista dada à jornalista Leda Nagle, transmitida no seu canal de YouTube.

O presidente do Brasil contou que enviará um projeto ao Congresso para dar "retaguarda jurídica" aos polícias, de forma a poderem usar armas de fogo em operações sem serem processados. A violência cairá "assustadoramente" se houver "excludente de ilicitude" – ou seja, se as forças de segurança puderem disparar a matar sem serem punidos – na proteção da vida, propriedade e património.

Na entrevista, Jair Bolsonaro afirmou ter diminuído os índices de violência em 24%, o que é comprovado pelo Monitor da violência do site G1. Nos 26 estados e no Distrito Federal, as mortes violentas caíram 24%.

"Como cai mais? Está desequilibrado, o bandido tem mais direito do que o cidadão de bem. Eu estou mandando um projeto, que vai ter dificuldade de ser aprovado, mas não tem outra alternativa. Nós temos que dar uma retaguarda jurídica para as pessoas que fazem a segurança: policial civil, militar, federal, rodoviário. Em operação, o pessoal tem que usar aquela máquina que tem na cintura, ir para casa e no dia seguinte ser condecorado, não processado", descreveu.

Ao jornal The Guardian, a ativista pelos Direitos Humanos Ariel de Castro Alves denunciou que nos primeiros seis meses de 2019, a Polícia Militar matou 414 pessoas só em São Paulo, o número mais alto desde 2003. No Rio de Janeiro, 434 pessoas foram alvejadas.