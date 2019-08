Agentes da polícia a cavalo levam homem negro preso com corda

Esta segunda-feira, o departamento da polícia de Galveston, no Texas, emitiu um pedido de desculpas depois de uma imagem se ter tornado viral nas redes sociais. A fotografia mostra dois agentes da polícia a cavalo - ambos brancos - e a levar um homem negro, algemado e preso por uma corda, atrás dos animais.

Adrienne Bell, uma candidata do partido Democrata do Texas ao Congresso, publicou a imagem no Facebook, dizendo que a cena tinha invocado "raiva, nojo e perguntas da comunidade."

Num comunicado à imprensa, também publicado no Facebook, o departamento da polícia identificou o suspeito como Donald Neely. O detido foi preso por invasão de propriedade no sábado, e as unidades de transporte não estavam disponíveis naquele momento. Por isso, os oficiais escoltaram-no com uma corda até à unidade de patrulha montada.

O departamento reconheceu que o incidente pode ter sido "desnecessariamente" embaraçoso para Neely e pedem desculpa pela má decisão dos oficiais P. Brosch e A. Smith. "Nós entendemos a perceção negativa desta ação e acreditamos que o mais apropriado é cessar o uso desta técnica", lê-se no comunicado.

Para esclarecer, o comunicado também diz que a corda não amarrava as mãos de Neely. Apenas foi presa às algemas e usada para transporte do indivíduo. Tal não impediu a chuva de críticas nas redes sociais.