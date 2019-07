Durante o fim-de-semana, uma mulher foi expulsa de uma piscina pública em Henderson, na região de Auckland, Nova Zelândia, por não ter roupa para tomar banho apropriada. O governo regional já lamentou o sucedido, argumentando que a situação se deveu ao facto de não estarem estipuladas normas específicas quanto à indumentária de banho usada pelos banhistas.

Uma testemunha contou ao jornal The Guardian que a jovem muçulmana frequentava a piscina com um grupo de amigos e estava a tomar banho com um vestuário que cobria por completo os braços e as pernas, o chamado burquíni.

Mais tarde, outra mulher entrou na piscina acompanhada dos filhos e foi nessa altura que o nadador-salvador pediu à mulher que saísse da piscina devido a queixas de diversos utentes.

A entidade gestora da piscina em questão afirmou que o burquíni utilizado pela mulher não parecia ser feito de material apropriado para natação.

A jovem muçulmana publicou um vídeo nas redes sociais no qual manifestou a sua indignação e afirmou ter-se sentido humilhada.



A porta-voz do conselho regional das mulheres islâmicas pediu à piscina que reconsiderasse a sua política relativamente à indumentária utilizada nas piscinas de maneira a permitir o vestuário que cubra o corpo todo.

O governo regional de Auckland já lamentou o sucedido, atribuindo a culpa à confusão das normas de funcionamento e utilização da piscina. A gerente da piscina pediu desculpa pelo sucedido e prometeu ter mais cuidado, assegurando que todos os utentes se sintam bem recebidos.