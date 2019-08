Na Índia, um homem viciado no jogo e em álcool, apostou a sua mulher num jogo de póquer e, depois de ter ficado sem dinheiro, deixou que um amigo e um familiar a violassem.

Segundo o site NDTV, o crime ocorrem em Jaunpur.

Depois de ter sido violada, a mulher foi para a casa do tio. O marido seguiu-a e pediu desculpa, dizendo que tinha cometido um erro. A mulher voltou com ele para casa de carro. Foi no retorno que o marido parou o carro e deixou que os outros homens violassem a mulher de novo.

A mesma fonte adianta que no início, a polícia não quis aceitar a queixa. Só foi registada depois de ela ter recorrido a um tribunal.