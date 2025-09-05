Vice-primeira-ministra britânica demite-se após polémica com a compra de casa

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A vice-primeira-ministra do Reino Unido, Angela Rayner, apresentou esta sexta-feira a sua demissão, após uma polémica que indicava que não havia pagado o imposto de selo do apartamento que comprou em maio. Demitiu-se também enquanto vice-líder do Partido Trabalhista e secretária de Estado.



Angela Rayner demite-se após polémica com a compra de casa Aaron Chown/PA via AP

Na sua carta de despedimento, partilhada pela BBC, a número dois cessante do governo britânico lamenta "profundamente" o sucedido e diz que assume "a total responsabilidade por este erro". "Nunca foi a minha intenção fazer outra coisa se não pagar o valor correto", justifica.

À Sky News, revelou ainda estar chocada com o sucedido. "Estou em estado de choque, porque pensei que tinha feito tudo corretamente, confiei nos conselhos que recebi e estou devastada porque sempre respeitei as regras e sempre me senti orgulhosa de o fazer", afirmou.

Segundo Rayner, esta demissão acontece depois de terem sido divulgadas as conclusões de um relatório, que indicam a violação do código ministral e sugerem que a governante terá poupado 40 mil libras (46 mil euros) por não ter pagado a taxa correta.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, entretanto já escreveu também uma carta em resposta à que foi apresentada por Rayner. Agradeceu a informação da sua decisão de demissão e acrescentou que está "muito triste por o seu mandato como vice-primeira-ministra, secretária de Estado e vice-líder do Partido Trabalhista ter terminado desta forma".

Angela Rayner comprou uma casa em Hove, no sul de Inglaterra, em maio deste ano, por 800 mil libras (cerca de 922 mil euros). No entanto, ao invés de pagar a taxa aplicável à segunda habitação, que tinha um valor de 70 mil libras (80 mil euros), pagou a taxa normal de imposto de 30 mil libras (34 mil euros).