67 pessoas acusadas por apoio ao grupo Palestine Action

Foram acusadas 67 pessoas por mostrarem apoio ao grupo proibido Palestine Action no Reino Unido. Os arguidos comparecerão em tribunal em várias datas em outubro e enfrentarão uma pena máxima de seis meses de prisão se condenados, informou a Polícia Metropolitana de Londres.



Protesto na praia contra ações na Palestina; várias pessoas detidas Adrián Irago / Europa Press / Associated Press

O governo britânico proibiu a organização Palestine Action, designado-a como um grupo terrorista em julho, após atos de vandalismo numa base da Royal Air Force (a força aérea britânica). O grupo de apoio à Palestina foi declarado ilegal sob a Lei de Terrorismo de 2000.

No total, mais de 700 pessoas foram detidas durante os protestos.

A polícia disse que foram feitas acusações contra 64 pessoas em conexão com protestos no centro de Londres em duas ocasiões no mês passado. Estas acusações somam-se às apresentadas contra outras três pessoas anunciadas no início deste mês (Jon Farley, Trisha Fine e Marianne Sorrell, três apoiantes do grupo com idades compreendidas entre os 67 e os 81 anos).

O atual governo do Reino Unido, liderado por Keir Starmer, promoveu a ilegalização do grupo após um ataque a uma base aérea, no qual vários ativistas grafitaram aeronaves militares, com as autoridades a estimarem prejuízos no valor de sete milhões de libras (8,1 milhões de euros).