Saab e El Pollo. Eles podem revelar todos os segredos de Maduro

Quem passear pelas ruas de Caracas encontrará faixas ou um mural com o rosto do empresário colombiano Alex Saab, com o pedido em inglês "free Alex Saab". E uma garantia em espanhol: "Não conseguiram dobrá-lo." E nas televisões, verá a mulher de Saab, acompanhada de militantes do regime numa manifestação que expõe as dificuldades de saúde do marido (que tem um cancro) desde que foi detido em Cabo Verde e entretanto extraditado para os Estados Unidos da América (EUA). Agora, procure-se propaganda semelhante a pedir a libertação de Hugo "El Pollo" Carvajal, 61 anos, detido em Espanha desde setembro. Nada se encontrará. E a frase em espanhol no mural de Saab explica isso muito bem.



Estes dois homens conhecem como muito poucos os segredos mais obscuros do regime venezuelano. O que os distingue é que o Presidente Nicolás Maduro sente que um deles, "Pollo" Carvajal, o traiu quando, em 2019, apoiou o líder da oposição, Juan Guaidó – o que levou até à fuga deste ex-chefe das secretas antes de ser detido numa purga que tentou apanhar outros fiéis de Chávez. Ao El Mundo, Carvajal não escondeu o ódio que tem contra Maduro, com quem trabalhou nove meses. Definiu-o como "um inapto, um cleptomaníaco", "um ser sem escrúpulos, capaz do que for para se manter no poder".



Ao outro, Alex Saab, atribui-se o papel de testa de ferro do próprio Presidente venezuelano. "As autoridades americanas suspeitam que ele tem a chave de onde Maduro e os seus próximos escondem a sua fortuna", escreveu o El País.