Guterres deixa G20 com "esperanças por cumprir, mas não enterradas"

António Guterres saiu da cimeira do G20, que junta os 20 países mais ricos do mundo, desiludido. A cimeira chegou ao fim este domingo.



"Deixo Roma com as minhas esperanças por cumprir, mas pelo menos não estão enterradas", escreveu o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no Twitter. "Avanço para a cimeira do COP26 em Glasgow para manter o objetivo dos 1.5 graus vivo e para implementar promessas nos negócios e adaptação para os povos e o planeta."