Presidente que morreu em 2010 "apoia" candidato através de inteligência artificial

O ex-presidente venezuelano Carlos Andrés Perez surge num vídeo que se tornou viral a manifestar "apoio total" a um candidato do seu partido, num golpe de marketing realizado com Inteligência Artificial (IA), pois o antigo governante morreu em 2010.







O ex-presidente da Venezuela Carlos Andres Perez (esquerda) e Carlos Prosperi, candidato do partido Ação Democrática (direita) D.R.

?? El expresidente Carlos Andrés Pérez mediante IA, invita a los venezolanos a votar por Carlos Prosperi en las primarias opositoras.



? “Manifiesto mi total apoyo a Carlos Prosperi”.#Primarias2023 pic.twitter.com/ABPccaOnA9 — (@polianalitica) August 30, 2023

O partido Ação Democrática (AD), da oposição, ao qual o ex-presidente conhecido como CAP pertencia, publicou este vídeo para apoiar o seu candidato, o ex-deputado Carlos Prosperi, de 45 anos, durante as primárias da oposição que se realizam em outubro com vista às eleições presidenciais de 2024, noticiou esta quinta-feira a agência France-Presse (AFP)."Nos próximos meses será eleito aquele que deve ter as melhores condições para ser presidente da Venezuela. Por isso manifesto o meu total apoio a Carlos Prosperi. Estou com ele, um jovem talentoso, inteligente e bom amigo", refere, num tom animado, Perez, que surge num fato escuro, sentado numa mesa e onde apenas a sua boca se move."Depois de tantos anos de luta para recuperar a democracia, hoje temos finalmente uma grande oportunidade de mudança, renovação e triunfo", acrescentou, ao longo de um discurso de um minuto.Prosperi concentra 4,7% das intenções de voto nas primárias, segundo uma sondagem do início de agosto da ORC Consultores.Apesar de estar muito atrás da favorita Maria Corina Machado (41,42%), tem a vantagem de ser elegível, enquanto Corina Machado e outros pesos pesados não, depois de terem sido impedidos de concorrer por decisões judiciais que contestam.O vídeo foi criado pela equipa de comunicação, que divulgou também a hashtag #CAPconProsperi, explicou um porta-voz da AD, sem dar detalhes.Em sentido contrário, o vídeo também já foi alvo de humor na Internet, com o rumor de que CAP tinha sido designado candidato do AD em vez de Prosperi.Perez governou a Venezuela entre 1974 e 1979 e entre 1989 e 1993, quando sofreu um impeachment após um julgamento por corrupção.A AD excluiu-o então das suas fileiras, mas muitos ativistas do partido sentem saudades da sua presidência.CAP também foi alvo de duas tentativas de golpe, a primeira em 04 de fevereiro de 1992, liderada por um militar na altura desconhecido - Hugo Chávez - que, sete anos depois, venceu as eleições para permanecer no poder até à sua morte, em 2013.O herdeiro no poder, Nicolás Maduro, procura um terceiro mandato em 2024.Na campanha eleitoral para as primárias da oposição participam Andrés Caleca (ex-presidente do Conselho Nacional Eleitoral), Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, Freddy Superlano, Glória Pinho, Henrique Capriles Radonski, Luís Farías, Maria Corina Machado, Roberto Henríquez e Tamara Adrián.Glória Pinho, luso-descendente advogada e ex-juiz, defende que a Venezuela necessita de uma mudança imediata, definindo-se como independente "do centro" e prometendo combater a insegurança jurídica e emitir indultos nos casos em que não existam elementos incriminadores.