Quem é Dario Usuga, um dos reis do narcotráfico?

Dario Antonio Usuga David tem 50 anos, nasceu a 15 de setembro de 1971 no seio de uma família de camponeses e é um dos maiores traficantes de droga do mundo. Também conhecido como "Otoniel", "Mauricio" e "Mao", foi guerrilheiro em grupos de extrema-esquerda, paramilitar de extrema-direita e, em 2012, substituiu o irmão Juan de Dios – que tinha sido abatido pela polícia – na liderança do grupo armado Clã do Golfo. Trata-se de uma das maiores organizações de tráfico, com cerca de 1.600 homens e responsável por exportar perto de 300 toneladas de cocaína para trinta países diferentes.