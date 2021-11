O que é preciso para que a COP26 não seja um fiasco?

Ao longo de duas semanas, a COP26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021), em Glasgow, Reino Unido, vai determinar se o objetivo de limitar o aquecimento global até 1.5ºC tendo em conta os níveis pré-industriais ainda é possível. De acordo com a Reuters, não se espera um novo tratado ou uma grande vitória.



Afinal, manter o objetivo não é fácil: exige que as emissões de gases com efeito de estufa que geram o aquecimento global, como o metano ou dióxido de carbono, caiam 45% até 2030 comparando com os valores de 2010 e cheguem a zero em 2050. Mas os compromissos assumidos até agora pelos países vão no sentido contrário, levando a um aumento de 16% nas emissões até 2030.



Na COP26, tentar-se-á chegar a um plano sobre como os países podem acelerar os seus compromissos em reduzir as emissões nos próximos anos. A Dinamarca e Granada (país nas Caraíbas) são os países que vão delinear as medidas, e o Reino Unido está a considerar uma proposta que exige às nações criarem novos objetivos, mais ambiciosos, até 2023.