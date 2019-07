O presidente da Assembleia Nacional venezuelana e opositor do regime, Juan Guaidó, anunciou este domingo que aquele órgão vai aprovar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, um pacto de assistência militar estrangeira, para tentar fazer regressar a democracia ao país.

"Vamos avançar em todos os terrenos de luta. Temos o legítimo direito de construir as capacidades e alianças internacionais necessárias para proteger e defender o povo e a nossa soberania. Cumpridos os passos requeridos, a Assembleia Nacional da Venezuela aprovará o TIAR", sigla do mecanismo também conhecido como Tratado do Rio, anunciou na sua conta do Twitter.