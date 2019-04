Michel Barnier, o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, afirmou esta terça-feira que nos últimos dias tornou-se mais provável que o Reino Unido saia da União Europeia (UE) sem um acordo.

"Ao longo dos últimos dias um cenário sem acordo tornou-se mais provável, mas podemos ter esperança de o evitar", afirmou Barnier em Bruxelas, indicando que a UE estava pronta para aceitar que o Reino Unido ficasse na união aduaneira, ou com uma relação semelhante à da Noruega com a UE.

Segundo o negociador, o Reino Unido tem três escolhas antes de 12 de abril, a nova data prevista para o Brexit depois de a de 29 de março ter falhado. "O Reino Unido deve indicar como avançamos ou dar um plano. Mais hoje do que nunca", frisou.

Barnier assumiu que a "única maneira" de acontecer uma saída ordeira do Reino Unido é a aceitação do acordo do Brexit negociado em maio. As outras opções são o Brexit sem acordo, ou o atraso longo da data de saída – o Parlamento britânico teria de se responsabilizar por isto.

Caso a data de Brexit seja de novo adiada, o Reino Unido terá que organizar as eleições europeias em maio. Londres teria que nomear os seus representantes junto do Parlamento Europeu.

Barnier diz que os Estados-membros estão prontos para uma saída abrupta do Reino Unido. "Estar preparado para um não-acordo não quer dizer que tudo vá ser fácil. Haverá disrupções, problemas. Estar preparado significa que todas as disrupções não previstas poderiam ser controladas pela UE", explicou.

A 10 de abril, serão decididos os próximos passos, numa reunião de líderes europeus que conta com May.

"Durante uma extensão [da data] não haverá renegociação do acordo. Não haverá negociações sobre relações futuras. Não podemos negociar com um Estado-membro sobre relações futuras – não há direito legal de o fazermos", afirmou. "Se não há acordo, não há transição."

Theresa May irá estar reunida durante cinco horas com o seu gabinete de ministros, para tentar abordar a saída do Reino Unido da União Europeia. A primeira-ministra está a ser pressionada para sair da UE sem acordo, ou convocar eleições.

Há quase três anos que o Reino Unido votou a favor do Brexit.