Pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas e outras dez com ferimentos leves na sequência de uma debandada durante a vigília por Nipsey Hussle , o rapper que morreu alvejado no domingo em Los Angeles, EUA . Segundo o jornal Los Angeles Times, várias pessoas foram esfaqueadas durante a homenagem e duas ficaram em estado crítico.O verdadeiro nome de Hussle, de 33 anos, era Ermias Asghedom. Foi alvejado várias vezes e levado para o hospital, onde acabou por morrer. Outras duas pessoas ficaram feridas após o tiroteio.A polícia divulgou a imagem de um suspeito da morte do rapper, chamado Eric Holder, de 29 anos. Terá fugido da cena do crime num veículo conduzido por uma mulher não identificada e ainda não se conhecem os motivos.Hussle cresceu no sul de Los Angeles e dizia ter estado ligado a um gangue enquanto era adolescente. O seu álbum de estreia, Victory Lap, foi nomeado para Melhor Álbum de Rap nos Grammys deste ano.