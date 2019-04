Se o Reino Unido não apresentar outra opção viável, a saída desordenada a 12 de abril é a única opção possível. Os líderes europeus vão reunir-se numa cimeira a 10 de abril para discutir os passos possíveis quanto ao Brexit.



"Encontramo-nos numa situação realmente perigosa com um risco sério e crescente de não-acordo em 10 dias", afirmou Yvette Cooper, deputada trabalhista, que propôs esta ideia ao lado de onze deputados de vários partidos. "A primeira-ministra tem a responsabilidade de impedir que isso aconteça... se o governo não agir urgentemente, o Parlamento tem a responsabilidade de tentar garantir que isso aconteça apesar de estarmos muito perto da data-limite."



A União Europeia teria que concordar com mais um adiamento do Brexit, e o Reino Unido teria que apresentar uma razão para esse atraso. Na segunda-feira, os deputados rejeitaram as quatro alternativas ao acordo de May que foram votadas,

Um grupo de deputados britânicos apresentou esta terça-feira uma proposta de lei que, aprovada, forçaria a primeira-ministra Theresa May a procurar um adiamento longo para a saída do Reino Unido da União Europeia . O debate aconteceria esta quarta-feira e a votação, no dia 4 de abril. Desta forma, seria travada uma saída sem acordo a 12 de abril.Até agora, o Parlamento não conseguiu encontrar uma maioria que apoie uma alternativa ao acordo de May para o Brexit , que já foi derrotado três vezes.