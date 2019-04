Um dos objetivos do acordo, diz o Washington Post, é que os familiares "continuem a mostrar contenção nas declarações públicas".

Os filhos do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado dentro do consolado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, estão a receber pagamentos de vários milhares de dólares por mês por parte da Casa de Saud. Segundo o Washington Post, estes pagamentos – que podem ultrapassar os 10 mil dólares mensais (9 mil euros) - "fazem parte de um esforço da Arábia Saudita para alcançar um acordo a longo prazo com os membros da família Khashoggi, sendo um dos objetivos que estes continuem a mostrar contenção nas declarações públicas".

Os quatro filhos – dois rapazes e duas raparigas – receberam também casas no valor de cerca de 4 milhões de dólares (3,5 milhões de euros) na cidade portuária de Jeddah. Avança o mesmo jornal que Salah, o filho mais velho, vai continuar a viver na Arábia Saudita, mas os irmãos, com residência fixa nos EUA, devem vender as casas. Há ainda indicação de pagamentos extraordinários de largos milhares de dólares.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, foi acusado de orquestrar o assassinato de Khashoggi, morto e desmembrado por uma equipa de 15 pessoas que terá sido enviada à Turquia por Riade. Recentemente, o New York Times revelou que MBS "autorizou uma campanha secreta para silenciar os dissidentes, através de sequestro, prisão e tortura de cidadão sauditas, um ano antes do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi".

O jornalista e colunista do The Washington Post, que escrevia regularmente contra Mohammed bin Salman e o governo da Arábia Saudita, foi morto no consulado do país em Istambul, Turquia, no dia 2 de outubro do ano passado. Este tinha entrado no edifício para obter uma licença de casamento para si e para a sua noiva turca, que ficou horas à sua espera no exterior do local até se aperceber que se tinha passado algo e ter dado o alerta. O corpo do jornalista ainda não foi encontrado.

Depois de ter negado qualquer responsabilidade na execução, como acusaram as autoridades da Turquia e dos EUA, a Arábia Saudita recuou e iniciou uma investigação interna, que procura ilibar a casa real de qualquer responsabilidade. O processo, com 11 suspeitos, teve início em janeiro e o procurador-geral solicitou a pena de morte contra cinco dos indiciados.