Tensão entre UE e Rússia aumenta por causa da Ucrânia

A União Europeia avisou a Rússia de que teria de enfrentar as consequências de uma invasão à Ucrânia. O aviso surge depois de Moscovo ter enviado tropas para as fronteiras com o país do leste europeu.

Numa conferência que juntou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, a ameaça de uma invasão por parte da Rússia esteve em cima da mesa. "Queremos um bom relacionamento com a Rússia, mas isso depende, antes de mais, da forma como a Rússia se comporta. A Rússia está a assumir uma postura ameaçadora em relação aos seus vizinhos e isso prejudica a segurança da Europa", apontou. Declarações de von der Leyes surgem um dia depois de o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que os moradores do leste da Ucrânia, centro de novas tensões entre seu país e o Ocidente, sofrem uma discriminação que é o "primeiro passo para um genocídio".

"Devo falar da 'russofobia' como um primeiro passo para o genocídio. Isso é o que está a acontecer atualmente em Donbass. Podemos ver, nós sabemos disso", respondeu Putin ao jornalista russo-ucraniano Kirill Vyshinsky, que lhe perguntou se iria introduzir as noções de "genocídio" e "incitamento ao genocídio" na lei russa. "A russofobia", retorquiu o presidente russo, "claro que parece o genocídio de que falou".