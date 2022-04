Ketanji Brown Jackson: a primeira mulher negra no Supremo Tribunal dos EUA

Com 53 votos a favor e 47 contra, Ketanji Brown Jackson torna-se a primeira juíza afro-americana na história dos 200 anos do Supremo Tribunal.

Ketanji Brown Jackson foi aprovada pelo Senado para juíza do Supremo Tribunal com os votos dos 50 senadores do Partido Democrata e 3 do Republicano. Tornou-se assim a primeira mulher negra a ocupar um cargo na mais alta instância judicial dos EUA, com 232 anos de história.