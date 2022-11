Canadá quer 1,5 milhões, em três anos. Porquê?

Se o plano de atrair 1,5 milhões de migrantes for bem sucedido o Canadá vai receber quatro vezes mais do que os Estados Unidos.

No mês de novembro o governo do Canadá anunciou um plano que tem como principal objetivo fazer com que o país receba 500 mil migrantes por ano até 2025, totalizando 1,5 milhões. Esta aposta na imigração pretende sobretudo preencher a falta de mão de obra que o país enfrenta devido ao envelhecimento da população. Atualmente, já existem milhares de postos de trabalho por preencher.