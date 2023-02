Jill Biden e Doug Emhoff beijaram-se. Vice-presidente dos EUA diz não ter visto

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As imagens do interior do Capitólio, por altura do discurso do Estado da União, esta semana, valeram a atenção dos meios de comunicação norte-americanos.







Jill Biden e Doug Emhoff, ao centro Reuters

Edwin Pitti, da Univision –uma rede televisiva aberta em língua espanhola e inglesa – questionasse diretamente a vice-presidente sobre o sucedido.



O jornalista começa por dizer a Kamala Harris que tem de endereçar um assunto relativo ao Estado da União e diz-lhe "circula online um vídeo viral do momento em que o seu marido recebe um beijo da primeira-dama aquando da chegada desta à Câmara dos Representantes – qual é a sua reação ao vídeo?"





A primeira-dama, Jill Biden, e o segundo-cavalheiro, Doug Emhoff, foram vistos a trocar um beijo minutos antes do arranque do discurso do presidente Joe Biden. Os cônjuges do presidente norte-americano e da vice-presidente, respetivamente, permaneceram depois de mãos dadas enquanto Biden se posicionava do outro lado de Emhoff.O acontecimento deu origem a uma cobertura mediática intensa e levou a que o jornalista



A vice-presidente responde de imediato "bom, eu não vi o vídeo", e continua, desvalorizando, "sei que a primeira-dama e o segundo-cavalheiro estão a trabalhar arduamente naquilo que estamos a fazer com o meu marido contra o anti-semitismo – muito importante".



Kamala Harris continua depois no reforço da ideia do combate ao anti-semitismo e ao ódio contra imigrantes, repetindo depois que tanto Jill Biden como Doug Emhoff estão "verdadeiramente preocupados com as pessoas que são subrepresentadas". A entrevista termina logo de seguida.