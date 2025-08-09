Sábado – Pense por si

Mundo

Seguir tema: Guerra

Ucrânia não vai ceder território à Rússia, diz Zelensky

Luana Augusto
Luana Augusto 09 de agosto de 2025 às 11:10
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Anúncio surge depois de Trump ter sugerido que o acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia poderia implicar a cedência de territórios.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na manhã deste sábado que a Ucrânia "não entregará as suas terras aos ocupantes", depois de Donald Trump ter anunciado que se irá reunir na próxima sexta-feira com o homólogo russo, Vladimir Putin.

Zelensky garante que Ucrânia não cede território à Rússia
Zelensky garante que Ucrânia não cede território à Rússia Presidential Office of Ukraine/picture-alliance/dpa/AP Images

Na rede social Telegram, Zelensky considerou que qualquer solução sem a Ucrânia será uma "solução contra a paz". "Qualquer decisão contra nós, qualquer decisão sem a Ucrânia, também é uma decisão contra a paz. Não levarão a nada", escreveu.

Esta mensagem surge pouco tempo depois de o presidente dos Estados Unidos ter anunciado que se irá encontrar com Vladimir Putin na próxima sexta-feira, no Alasca, para discutir a guerra na Ucrânia. Segundo Trump, o acordo de paz poderá implicar a . "Haverá alguma troca de territórios para o bem de ambos."

A carregar o vídeo ...
Zelensky recusa ceder território e exige presença de Kiev em negociações de paz

De acordo com a CBS News, a Casa Branca estará já a tentar convencer os líderes europeus a aceitar um acordo que faria com que a Ucrânia cedesse grandes áreas de território à Rússia, nomeadamente as regiões de Donbass, Kherson e Zaporizhzhia. Porém, Zelensky rejeitou quaisquer concessões territoriais.

Anteriormente, o primeiro-ministro polaco já havia avançado que um "congelamento" do conflito poderia estar para breve - isto depois de ter entrado em contacto com Volodymyr Zelensky. “Há sinais que talvez um congelamento do conflito – não quero dizer o fim, mas um congelamento do conflito – esteja mais próximo do que distante”, disse Donald Tusk durante uma conferência de imprensa. “Há esperanças para isso.”

Segundo Tusk, citado pela agência de notícias Reuters, Zelensky estava "muito cauteloso, mas otimista" em relação a um cessar-fogo. Além disso, a Ucrânia estava interessada em que a Polónia e outros países europeus participassem no planeamento de um cessar-fogo e num eventual acordo de paz.

Artigos Relacionados
Tópicos Conflito guerra e paz Guerra Ucrânia Rússia Vladimir Putin Donald Tusk Donald Trump CBS News
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Ucrânia não vai ceder território à Rússia, diz Zelensky