08 de agosto de 2025 às 16:33

Zelensky defende que a Ucrânia deve participar nas negociações dos EUA com a Rússia

O presidente ucraniano defendeu esta quinta-feira o direito do seu país de participar em possíveis negociações de paz entre os líderes da Rússia e dos EUA.

