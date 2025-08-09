Sábado – Pense por si

Três feridos em tiroteio em Nova Iorque. Atirador é um jovem de 17 anos

Correio da Manhã 09 de agosto de 2025 às 10:48
Vítimas foram transportadas para o hospital.

Três pessoas ficaram feridas num tiroteio na Times Square, em Nova Iorque, EUA, na madrugada deste sábado. O principal suspeito dos disparos é um jovem de 17 anos.

Times Square, Nova Iorque
Times Square, Nova Iorque

Os disparos surgiram durante uma rixa entre duas pessoas, perto da 1h20 (6h20 em Portugal continental). Uma jovem de 18 anos e dois homens de 19 e 65 anos ficaram feridos, avança o jornal New York Post.

A mulher foi atingida de raspão no pescoço e os dois homens sofreram ferimentos nas pernas. As três vítimas foram transportadas para o hospital e estão em condição estável, segundo informou a polícia.

O jovem de 17 anos, suspeito autor dos disparos, foi levado pela polícia e foi apreendida uma arma no local. O adolescente não foi identificado por ser menor e não foi feita nenhuma acusação.

