Três feridos em tiroteio em Nova Iorque. Atirador é um jovem de 17 anos

Três pessoas ficaram feridas num tiroteio na Times Square, em Nova Iorque, EUA, na madrugada deste sábado. O principal suspeito dos disparos é um jovem de 17 anos.



Times Square, Nova Iorque

Os disparos surgiram durante uma rixa entre duas pessoas, perto da 1h20 (6h20 em Portugal continental). Uma jovem de 18 anos e dois homens de 19 e 65 anos ficaram feridos, avança o jornal New York Post.

A mulher foi atingida de raspão no pescoço e os dois homens sofreram ferimentos nas pernas. As três vítimas foram transportadas para o hospital e estão em condição estável, segundo informou a polícia.

O jovem de 17 anos, suspeito autor dos disparos, foi levado pela polícia e foi apreendida uma arma no local. O adolescente não foi identificado por ser menor e não foi feita nenhuma acusação.