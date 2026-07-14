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Ucrânia: Kiev reivindicou novos ataques contra "frota fantasma" da Rússia

Lusa 12:21
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Segundo o comandante das Unidades de Drones das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Brovdi, foram atacados em nove dias 116 embarcações da chamada "frota fantasma" - utilizada pela Rússia para contornar as sanções internacionais.

As unidades de drones do Exército ucraniano atingiram mais cinco petroleiros russos, quatro navios de carga e um rebocador no Mar de Azov durante a última noite, disse esta terça-feira fonte militar de Kiev.

Militar ucraniano prepara drone
Militar ucraniano prepara drone AP

Segundo o comandante das Unidades de Drones das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Brovdi, foram atacados em nove dias 116 embarcações da chamada "frota fantasma" - utilizada pela Rússia para contornar as sanções internacionais.

"Muitas pessoas não compreendem o que está a acontecer nesta batalha naval: de onde vêm estes navios-tanque, qual é a missão e porque é que os drones os atingem sem os afundar, transformando-os em fantasmas à deriva no mar", disse Brovdi.

O comandante ucraniano referiu que as embarcações alvo da campanha no Mar de Azov - mar interior separado do Mar Negro pela Península da Crimeia, ocupada pela Rússia - são de pequena a média dimensão.

A Rússia utiliza as embarcações para transportar petróleo bruto destinado à exportação até navios-tanque de maiores dimensões, que não conseguem entrar nos portos do Mar de Azov devido à dimensão.

O responsável ucraniano observou que são necessários entre 12 e 15 destes pequenos navios-tanque, atualmente atacados pela Ucrânia no Mar de Azov, para encher um dos grandes navios que recebem as transferências de petróleo no Mar Negro.

Além de reduzirem a capacidade da Rússia de realizar operações de transferência de crude para exportação no Mar Negro, acrescentou Brovdi, os ataques privam a Rússia dos petroleiros necessários para transportar combustível por via marítima para a Crimeia.

A península já sofre de uma grave escassez de recursos estratégicos após ataques ucranianos anteriores à infraestrutura logística e energética russa.

Segundo Brovdi, os ataques aos navios-tanque estão a obrigar a Rússia a aumentar o transporte de combustível por ferrovia e rodovia - meios de transporte que também são vulneráveis aos ataques de drones ucranianos.

Nos últimos três meses, a Ucrânia intensificou substancialmente os ataques com drones de curto e médio alcance, atingindo dezenas de alvos militares e estratégicos russos todas as noites, tanto na Crimeia como nas zonas ocupadas do sul do território continental ucraniano.

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