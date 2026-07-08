Trump dá autorização à Ucrânia para produzir sistema de defesa Patriot

Desde o início da guerra que o líder ucraniano pede que sejam enviados para o país mísseis Patriot e mais recentemente Zelensky passou a pedir uma autorização para fabricá-los.

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O presidente dos Estados Unidos disse na cimeira da NATO, esta quarta-feira, que vai conceder à Ucrânia uma licença para fabricar sistemas de defesa aérea Patriot para combater os ataques russos.



Trump autoriza Ucrânia a produzir sistema Patriot AP Photo/Alex Brandon

Este anúncio por parte de Donald Trump é uma grande vitória para Kiev, especialmente tendo em conta que desde que o republicano regressou à Casa Branca a relação com a Ucrânia tem sido conturbada. Permitir a fabricação de mísseis Patriot representa uma reviravolta para Trump.

Durante a cimeira que está a decorrer na Turquia o presidente norte-americano reuniu com Zelensky e, ao contrário dos últimos encontros entre os dois líderes, elogiou o presidente ucraniano por querer chegar a um acordo para pôr um ponto final à guerra na Ucrânia. “Desenvolvemos um bom relacionamento. É difícil de acreditar”, afirmou o norte-americano durante uma conferência de imprensa.

Trump afirmou ainda que acredita que um acordo para terminar a guerra está próximo e que os Estados Unidos “trabalhariam em algum tipo de pacote de segurança” para fornecer à Ucrânia. O líder republicano classificou ainda o trabalho de Zelensky na guerra como “incrível” e “muito eficaz”: “Vamos dar-lhes o direito de fabricar Patriots. Vamos mostrar-lhes como podem fazer isso, acho que podem produzi-los bem rapidamente”.

Desde o início da guerra que o líder ucraniano pede que sejam enviados para o país invadido pela guerra em 2022 mísseis Patriot e mais recentemente Zelensky passou a pedir uma autorização para fabricá-los, no entanto este é um sistema caro e que demora algum tempo para ser produzido.

Na terça-feira Zelensky tinha feito um novo apelo para que a Ucrânia entre na NATO, reforçando que as forças armadas ucranianas são altamente experientes e capazes de reforçar as capacidades de defesa da aliança.

Já esta quarta-feira os líderes da NATO prometeram fornecer à Ucrânia 80 mil milhões de dólares em defesa durante este ano e o próximo, tendo em conta a “ameaça de longo prazo que a Rússia representa para a segurança euro-atlântica”.