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13 de julho de 2026 às 22:15

Zelensky distingue Macron com uma das mais altas condecorações da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, distinguiu, esta segunda-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, com a Ordem da Liberdade, uma das mais altas condecorações da Ucrânia. A homenagem decorreu em Paris, antes de uma cimeira da chamada “Coligação dos Voluntários”, que reúne países aliados de Kiev.

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