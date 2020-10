Trump vs. Biden: Vêm aí as eleições mais caras de sempre

No próximo dia 3 de novembro, os Estados Unidos da América irão escolher o seu próximo presidente, naquelas que serão as eleições mais caras de sempre na história da política. Ao todo, até ao fim de setembro, foram investidos 6,6 mil milhões de euros, que deverão chegar aos 9,4 mil milhões de euros até ao final de campanha. Este valor corresponde a 0,05% do PIB dos EUA, mas quase 5% de toda a riqueza em Portugal.

A projeção é feita pela Center for Responsive Politics e ultrapassa os cerca de 6 mil milhões de euros gastos nas campanhas presidenciais de 2016 e 2012.

No início deste mês, Donald Trump tinha sido o que mais dinheiro angariou para a sua campanha - 1,33 mil milhões de dólares (1,14 mil milhões de euros) - seja por si próprio, pelo Partido Republicano ou por organizações políticas. Deste valor, gastou 1,13 mil milhões de dólares (997 milhões de euros) e tinha disponíveis apenas 1,13 mil milhões de dólares (997 milhões de euros) até 3 de novembro.

Ao mesmo tempo, Biden angariou menos mas poupou mais para o final de campanha. A sua campanha juntou 990 milhões de dólares (cerca de 848 milhões de euros), menos 340 milhões que o adversário republicano, mas gastou 737 milhões de dólares (632 milhões de euros) e tinha ainda disponíveis 266 milhões de dólares (228 milhões de euros) até ao final da campanha - mais 30 milhões que Trump.

Dados da Comissão Federal de Eleições dos EUA revelam que, nas primeiras duas semanas de outubro, a diferença total entre os dois encolheu e a diferença de dinheiro disponível atualmente alargou. Biden angariou mais 167 milhões de dólares entre os dias 1 e 14 deste mês, mais do dobro dos 82 milhões de dólares angariados pela campanha de Trump.

Ao todo, e até 22 de outubro, a campanha de Donald Trump angariou 1,57 mil milhões de dólares (1,34 mil milhões de euros), dos quais gastou 1,49 mil milhões de dólares (1,29 mil milhões de euros). Já Biden angariou para a sua campanha 1,51 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), gastando 1,29 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros).

Assim, o antigo vice-presidente de Barack Obama ficou com 239 milhões de dólares para atacar as últimas duas semanas de campanha, até à próxima terça-feira, mais do dobro de Trump, que tem 117 milhões disponíveis para a sua campanha até 3 de novembro.

Biden junta mais dinheiro sozinho, Trump precisa de ajuda

O presidente dos EUA foi quem juntou mais dinheiro mas, sem a ajuda do partido, Biden juntou o maior valor de sempre angariado por um candidato na história das eleições nos EUA, superando Barack Obama em 2012. Foram 583 milhões de dólares (496 milhões de euros), mais do que os 488 milhões de dólares (418 milhões de euros) angariados por Trump - que superou em 300 milhões o valor que tinha juntado durante a sua campanha vencedora de 2016.

Deste valor recebido por Biden, 107 milhões de dólares (92 milhões de euros) resultaram de uma angariação de fundos em apenas dois dias após a morte da juíza do Supremo Tribunal, Ruth Bader Ginsburg, que originou uma disputa política pela sua substituição no órgão máximo da justiça nos EUA. A iniciativa partiu da ActBlue, a maior plataforma de angariação de fundos da esquerda democrata, que bateu por duas vezes o recorde de doações numa hora.

Os estados em que os dois candidatos à presidência dos EUA angariaram mais dinheiro foram Los Angeles e Nova Iorque, mas Biden também ganha aqui. O candidato democrata recolheu 49 milhões de dólares (42 milhões de euros) nas duas cidades mais populosas do país, que tradicionalmente votam no partido, enquanto Trump conseguiu 27 milhões de dólares (23 milhões de euros) até outubro.

Estados-chave dominam as atenções dos anúncios de campanha

Joe Biden também vai aparecer mais nas televisões norte-americanas, gastando 379 milhões de dólares (324 milhões de euros) em publicidade na TV desde o início da campanha e até às eleições de novembro. Trump vai gastar menos 40 milhões de dólares - "apenas" 337, mas esta diferença acontece devido a uma pausa no final de julho neste tipo de campanha para "revisão de estratégia". Desde então, Trump virou baterias para os anúncios digitais na Internet e redes sociais.

Só em 14 estados-chave norte-americanos - Flórida, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Ohio, Arizona, Minnesota, Nevada, Iowa, New Hampshire, Texas e Colorado - foram gastos 700 milhões de dólares (600 milhões de euros) em anúncios publicitários.

Destes, apenas seis - Flórida, Pensilvânia, Carolina do Norte, Michigan, Wisconsin e Arizona concentram quase 85% do dinheiro da campanha de Biden e Trump em anúncios de televisão. No Colorado, embora o estado seja considerado swing-state, a campanha não investiu qualquer dólar em anúncios e as sondagens dão uma vantagem de mais de 10 pontos percentuais a Biden.

Na "Blue Wall", estados que tradicionalmente votam nos democratas e nos quais estão incluídos Michigan, Wisconsin e Pensilvânia - e que Trump "roubou" a Hillary Clinton em 2016 -, Biden vai gastar 174 milhões de dólares. Já o presidente dos EUA planeia investir cerca de 100 milhões de dólares em campanha.

O dinheiro de Trump tem sido então canalizado para as redes sociais e para os meios digitais. Até 2016, os gastos políticos nestes meios não estavam sequer entre os três primeiros escolhidos para campanha mas desde então os anúncios em televisão perderam terreno e caíram de perto de 80% nas últimas eleições presidenciais nos EUA para 59% este ano, com as redes sociais a representarem agora 18% dos gastos de campanha, valores semelhantes aos da televisão por cabo.

Até ao final deste mês de agosto, as campanhas de Trump e Biden gastaram 228 milhões de dólares (196 milhões de euros) só em anúncios no Facebook. O presidente dos EUA desembolsou 153 milhões de dólares (131 milhões de euros) em anúncios digitais, enquanto o candidato democrata gastou menos de metade neste método de campanha - 75 milhões de dólares (64 milhões de euros). No estado do Texas, tradicionalmente republicano mas que pode cair para o lado dos democratas, ambos os candidatos gastaram mais em anúncios na Internet que em TV e rádio juntas.

A estratégia de Biden passa por apostar nos estados-chave para a vitória, com 183 milhões de doláres para estes territórios divididos até ao final de agosto, enquanto Trump investiu 158 milhões. No entanto, o presidente norte-americano está a colocar as fichas um pouco em todo o país: gastou mais em campanha nos estados tradicionalmente republicanos (18,7 milhões contra 5,1 de Biden) e até nos estados tradicionalmente democratas (26,9 milhões contra 25,8 milhões de Biden).





Os magnatas que financiam Biden e Trump

Além do dinheiro que Biden e Trump angariam por conta própria para as suas campanhas, do dinheiro que recebem dos seus partidos e de organizações políticas, existem doações generosas de pessoas influentes.

Michael Bloomberg, magnata da tecnologia e do mercado financeiro, foi rival de Joe Biden nas primárias democratas e gastou muito dinheiro para tentar vencer: mais de mil milhões de euros. Quando os resultados dos primeiros estados não lhe foram favoráveis, anunciou a desistência e o apoio à candidatura de Biden.

O apoio veio com um cheque de 100 milhões de dólares (86 milhões de euros) do antigo mayor de Nova Iorque, só para Biden vencer o estado da Flórida. É, de longe, a maior contribuição individual destas eleições norte-americanas.

Mas Biden não é o único com amigos influentes. A família de Sheldon Adelson, um dos 30 homens mais ricos do mundo, já declarou à Comissão Federal de Eleições dos EUA mais de 60 milhões de dólares (cerca de 51 milhões de euros) em doações à Senate Leadership Fund, uma comissão de ação política afeta a Trump.

Outra Super-PAC, a America First Action, tem dois milionários a investir em Trump: Kelcy Warren, magnata dos gasodutos, deu 10 milhões de dólares para a reeleição do presidente dos EUA, enquanto Diane Hendricks, uma milionária do estado do Wisconsin, contribuiu com dois milhões de dólares e outros três milionários com um milhão de dólares cada um. James Murdoch, filho do magnata da Fox Rupert Murdoch, doou 300 mil dólares a uma outra organização de apoio a Trump.