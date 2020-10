Melania Trump fala pela primeira vez na campanha eleitoral

Campaigning in Pennsylvania, first lady Melania Trump called her husband a "fighter," defending his use of social media: "I don’t always agree the way he says things, but it is important to him that he speaks directly to the people he serves." https://t.co/RFZDC5tAhs pic.twitter.com/snG7ilplRj — ABC News (@ABC) October 27, 2020

Melania Trump fez o seu primeiro discurso na campanha eleitoral a seis dias das eleições presidenciais. Falou num comício na Pennsylvania onde admitiu que nem sempre concorda "com a forma como ele [Donald Trump] diz as coisas nas redes sociais", mas que para o marido era importante falar todos os dias diretamente com as pessoas que serve.A primeira-dama queixou-se ainda da forma como os media retrataram Donald Trump. "Antes de o meu marido ter decidido candidatar-se a presidente, os media adoravam-no, porque viam o homem que vejo todos os dias: uma pessoa forte, bem-sucedida, e justa. Um homem que vê potencial em todas as pessoas que conhece independentemente do seu género, raça, religião ou orientação sexual. Um homem com um coração gigante e um grande sentido de humor. Donald adoro ajudar as pessoas e adora ver todos à sua volta e no seu país serem bem-sucedidos. Mas quando ele decidiu concorrer para presidente pelos republicanos, os media criaram uma imagem diferente para o meu marido. Uma que não reconheço. Os media decidiram focar-se em histórias de mexericos e intrigas palacianas."Melania Trump defendeu ainda a atuação do marido no controlo da pandemia causada pelo novo coronavírus. Dizendo que enquanto Donald Trump estava focado a responder de forma responsável à pandemia, os democratas estavam focados "num falso impeachment". "Enquanto o presidente estava a tomar ações decisivas para manter os americanos seguros, os democratas estava a gastar os impostos dos americanos num falso processo de destituição."Melania, que tal como o marido e o filho Barron, testaram positivo para a Covid-19 no início do mês falou também da doença. Agradeceu "todo o amor e apoio", garantindo que todos já se sentem muito melhor. "Sei que muitas pessoas perderam familiares e conhecem pessoas que vão ficar para sempre marcadas por este inimigo silencioso - os meus pensamentos e orações estão com todos vocês neste momento difícil."