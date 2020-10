Nos EUA os prisioneiros não votam. Mas em San Quentin houve eleições falsas

ePaper ou encontre-o nas bancas a 10 de outubro de 2020.

Nos Estados Unidos da América, os prisioneiros de maior parte dos estados estão impedidos de votar nas eleições presidenciais. Este ano, os prisioneiros de San Quentin, para manifestarem o seu desagrado com esta realidade e decidiram fazer umas "eleições a fingir".Os prisioneiros tentaram organizar uma votação. A associação Solitary Watch tentou ajudá-los e, em colaboração com o jornal britânico The Guardian , fez chegar mais de 1.500 boletins de voto àquela prisão. Mas esses boletins foram "detidos" na sala de correio da empresa desde o dia 2 de outubro. Os prisioneiros decidiram então criar boletins improvisados. No total foram mais de 300 e em mais de metade seguia uma mensagem: "Já que o Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia está a deter os boletins, temos de improvisar".Os "votos falsos" foram depositados durante os 90 minutos diários que os prisioneiros têm para tomar banho, fazer telefonemas ou passear no pátio de San Quentin. Alguns foram apreendidos, outros extraviados. Mas os resultados parecem mostrar que uma larga maioria dos prisioneiros apoia o candidato democrata Joe Biden que recebeu 141 votos, contra 27 para Donald Trump, o atual presidente norte-americano. Houve quatro votos nulos onde se podia ler: "Liberdade" e outros três onde se lia "indeciso" ou "outro".Tal como o país onde se localiza esta prisão - tornada internacionalmente famosa por Johnny Cash através do concerto ao vivo que ali gravou -, esta prisão está a ser altamente afetada pelo novo coronavírus. Mas apesar de os EUA terem um dos números mais elevados de infeções por habitante (3% já foi infetado), em nada se compara aos infetados naquela cadeia. Em San Quentin três em cada quatro prisioneiros já esteve infetado, tendo sido detetados 2.200 casos, revelam os jornalistas. 28 homens morreram.Nestas eleições, como referem os jornalistas que escreveram uma reportagem para o The Guardian sobre o tema, estes cidadãos norte-americanos não tiveram de se preocupar com os votos por correspondência não chegarem a tempo, pelas longas filas de 8 ou 11 horas, pela interferência estrangeira nas eleições, nem temeram pela possibilidade de violência junto às urnas. "Nós sabemos que os nossos votos não contam."