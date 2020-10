Anwar Al Sadat (morreu a 6 de outubro de 1981, no Cairo). O acordo com Israel revoltara extremistas. A causa católica poderia merecer tanto sacrifício como a islâmica, pensou.

Considera-se um católico sui generis, ultra-conservador que leva uma vida modesta. Na Bélgica há mais de três décadas, Juan Fernández Krohn, espanhol de 71 anos, recorda esta semana ao El País a fase mais dramática que o liga a Portugal: o atentado ao Papa João Paulo II, a 12 de maio de 1982 no Santuário de Fátima. Sobreviveu, não esperava. Não se arrepende do ataque fracassado, mas não repetiria aquilo que define com o eufemismo de "gesto de Fátima".Para não ser traído pela memória, intercala o relato com pausas, descreve o jornal espanhol. Passa o dia na biblioteca de Bruxelas (dá a entrevista no pátio da mesma), a ler e a escrever num blogue. De trabalhos, enquanto fonte de rendimento, só consegue precários como mecânico de bicicletas ou numa plantação biológica. Casou-se pelo civil, foi pai e divorciou-se pouco tempo depois. A maior companheira dele a solidão.O seu nome volta e meia surge nos jornais por atos impetuosos. Em 2000, por exemplo, furou o cordão de segurança durante uma visita à Bélgica do ex-rei espanhol Juan Carlos (desde 2020 exilado nos Emirados Árabes por escândalos de corrupção). Mas enganou-se, dirigiu-se ao rei belga Alberto II e os seguranças travaram-no. Em 2019, voltou a ser notícia quando "o Conselho de Estado da Bélgica aceitou o seu pedido e permitiu que voltasse a entrar na biblioteca real, à qual o acesso tinha sido proibido ao ser acusado de assédio sexual nas instalações", lê-se no El País.Aparentemente calmo e eloquente, Juan Fernández Krohn tem uma inteligência acima da média – segundo os resultados das perícias policiais à época em que foi condenado pelo atentado a João Paulo II. Deram-no como "excêntrico", disse noutra entrevista ao jornal belgaUm percurso visto por muitos como "bizarro, escandaloso", acrescentou. Até ao atentado, aproximou-se das posições extremistas: primeiro, pela infância numa família adepta do franquismo; depois, quando concluiu Direito e Economia na Universidade Complutense de Madrid, ordenou-se padre na Suíça (mas à margem do Vaticano). O mentor era o arcebispo francês Marcel Lefebvre, excomungado em 1988 pelo cisma à Igreja. Ali, viveu em regime austero: "Acordavam-nos muito cedo, o clima era tranquilo. Só podia falar com o colega à porta da cela."O "detonador" psicológico para o atentado ao Papa João II aconteceu meses antes, quando o então padre assistiu na TV ao atentado do presidente egípcio e Nobel da Paz,O Chefe da Igreja que mais viagens apostólicas fazia, e que em 1981 sobrevivera ao primeiro atentado na Praça de São Pedro, em Roma, era visto por Juan Krohn como um "agente comunista infiltrado no Vaticano". Naquele dia, vindo de Paris, o autor do segundo aproximou-se do santuário de Fátima com uma arma branca – baioneta com uma lâmina afiada de 37 centímetros – e escondida numa pasta com a Bíblia. Estudou a melhor posição para o ataque, de pé, durante várias horas. João Paulo II saiu do jipe, e ele, de batina, saltou a cerca que separava a comitiva da multidão. Ficou a 40 centímetros do Papa."Derrubaram-me, viraram-me, levantaram-me em peso. Foi então que gritei: 'Morte ao Comunismo, abaixo o Concílio Vaticano II'", contou o próprio em 2010 numa reportagem da RTP . Aguardou um ano pelo pela sentença. Aos 32 anos, foi a julgamento em Vila Nova de Ourém. Os populares concentravam-se à porta e qualificavam-no de "fanático". O próprio dizia-se mais interessado na integridade religiosa do que na liberdade.Foi condenado a seis anos e meio de prisão efetiva. Cumpriu três e meio nas penitenciárias de Lisboa e de Vale de Judeus. Na primeira, contou à RTP que viveu momentos particularmente difíceis. Sobretudo quando atravessava a zona central para ir à casa-de-banho. À sua passagem, os reclusos protestavam: "Assassino! Querias matar o Papa!". Terminada a pena, em três anos e meio, viajou pela Europa até fixar-se na Bélgica, onde permanece até hoje.