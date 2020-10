À quinta password, ele entrou no Twitter de Donald Trump

Just left the White House for the Great State of Tennessee! pic.twitter.com/s2ScYMTN9l — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2020

"maga2020!". Com esta password e à quinta tentativa, o perito em segurança informática holandês Victor Gevers entrou na conta de Twitter de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. A intrusão deu-se na semana passada, de acordo com o jornal De Volkskrant . Para provar as suas alegações, Gevers fez capturas de ecrã à conta de Trump, que foram analisadas por outros peritos e consideradas credíveis.Gevers acedeu às mensagens diretas de Trump no Twitter, podia publicar tweets em seu nome e modificar-lhe o perfil. E não foi a primeira vez: em 2016 Gevers e mais duas pessoas tinham entrado na conta. Qual era a password? "Yourefired", ou "estás despedido" - a frase mais célebre do reality show The Apprentice, apresentado pelo agora presidente dos EUA.A password de Trump da semana passada, MAGA, refere-se ao slogan de campanha Make America Great Again (algo como "tornar a América grande de novo").Num comunicado, o Twitter negou qualquer intrusão."Não vimos quaisquer provas que corroborem esta alegação, incluindo do artigo publicado nos Países Baixos. Implementámos de forma proativa medidas de segurança para um grupo de contas designado como de grande importância, relacionadas com as eleições nos Estados Unidos, incluindo organismos federais do governo."Mas Gevers insiste que entrou na conta. "Esperava ter sido bloqueado após quatro tentativas falhadas. Ou pelo menos que me pedissem informações adicionais", afirmou ao De Volkskrant.Segundo o jornal, Gevers entrou um pouco em pânico após aceder à conta com 87 milhões de seguidores. Avisou elementos da campanha de Trump e a sua família através de mensagens diretas, sem obter resposta. Um dia depois a conta passou a ter autenticação em dois passos e mais tarde, os Serviços Secretos entraram em contacto.Leia a melhor informação sobre as eleições nos EUA na edição especial da SÁBADO, dedicada inteiramente às presidenciais americanas, cujo tema de capa é assinado pelo vencedor de um prémio Pulitzer, Michael Rezendes.