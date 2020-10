Suspeito do ataque de Nice tinha chegado à Europa há menos de um mês

Foi identificado o suspeito do ataque em Nice, que provocou a morte a três pessoas num ataque com faca junto à basílica de Notre-Dame da cidade francesa. Brahim Aoussaoui, de 21 anos, é natural da Tunísia e chegou a França no início de outubro. Há um mês tinha desembarcado na Europa através da ilha italiana de Lampedusa, onde foi colocado em quarentena antes de ser obrigado a abandonar o país.

Duas das vítimas acabaram por morrer no interior da basílica de Notre-Dame: uma mulher com cerca de 70 anos foi decapitada e o sacristão, de 45 anos, foi esfaqueado. O deputado do parlamento francês Eric Ciotti, natural de Nice, identificou este homem como sendo Vicent Loquès, um homem "extremamente dedicado à sua igreja".

Pensées pour Vincent Loquès, sacristain de la basilique Notre Dame de Nice lâchement assassiné par un terroriste islamiste.



Il était extrêmement dévoué à son église, je pense à sa famille, ses proches et à l’ensemble de la communauté catholique. pic.twitter.com/saBjEc1WDj — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

A terceira vítima do ataque foi uma mulher que tentou ainda refugiar-se num café junto à basílica, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Esta quinta-feira, a justiça tunisina anunciou a abertura de uma investigação ao suspeito, que decapitou uma mulher idosa e matou duas outras pessoas na cidade da Riviera francesa.

O ataque em Nice é o segundo do género em menos de duas semanas, depois da morte do professor Samuel Paty, a 16 de outubro, que foi decapitado em Conflans-Sainte-Honorine, nos arredores de Paris, após ter mostrado a alunos caricaturas do profeta Maomé. O suspeito deste ataque disse as mesmas palavras que o homem do ataque desta quinta-feira: "Allahu Akbar" ("Alá é grande", em português).