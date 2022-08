Conheça a história e as posições dos dois finalistas da corrida para substituir Boris Johnson, que se defrontam pela última vez esta quarta, 31.

Sunak vs. Truss: o último embate conservador pela liderança do Reino Unido

Rishi Sunak ou Liz Truss: um destes membros seniores do Partido Conservador britânico será o seu novo líder, e, com o vácuo deixado pela saída de Boris Johnson em meio a uma crise governativa, o novo primeiro-ministro do Reino Unido.