Trump suspenso do Facebook e Instagram por mais seis meses

No final do prazo de seis meses, Facebook tem de decidir se apaga ou mantém as contas do ex-presidente dos EUA nas redes sociais. Suspensão aconteceu após invasão de apoiantes ao Capitólio. Na altura, Mark Zuckerberg apontou que riscos de Trump usar o Facebook eram "demasiado grandes".

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi banido das redes sociais Facebook e Instagram por seis meses, por decisão do quadro de supervisão da Facebook Inc, que refere que a rede social criada por Mark Zuckerberg terá de decidir um veredito - se apaga ou mantém a conta de Trump - no fim deste prazo.







Donald Trump EPA

ficou responsável por decidir o futuro de Trump na rede social

"No prazo de seis meses, o Facebook deve voltar a escrutinar a penalidade arbitrária que impôs a 7 de janeiro e decidir a penalidade apropriada. Essa penalidade deve ser baseada na gravidade da violação e na perspetiva de danos futuros. Também deve ser consistente com as regras do Facebook para violações graves, que devem, por sua vez, ser claras, necessárias e proporcionais", refere o quadro de supervisão.





Oversight Board, organismo queapós o ataque ao Capitólio a 6 de janeiro, aponta que a empresa impôs uma suspensão indeterminada sem padrões claros, e que necessita de revisão - pedindo uma resposta "clara" e "consistente" com regras aplicadas a outros utilizadores das redes sociais.Também Michael McConnell, co-presidente do organismo, transmitiu que a suspensão indeterminada a Trump não podem representar "claridade, consistência e transparência".A suspensão indefinida de Trump às suas contas de Facebook e Instagram surgiu após receios de violência após a invasão de apoiantes republicanos ao Capitólio, a 6 de janeiro. A decisão foi anunciada pelo vice-presidente para os assuntos internacionais e comunicação, Nick Clegg.

Na altura, o fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg disse que "os riscos" de permitir que Trump continuasse a usar o Facebook eram "demasiados grandes".

Trump foi também banido permanentemente do Twitter, onde contava com mais de 88 milhões de seguidores.