Capitólio. Os justiceiros digitais que ajudam a identificar suspeitos

Jeffrey Smith estava no Capitólio no dia 6 de janeiro, quando uma multidão invadiu o edifício. Nesse dia, o agente norte-americano foi atingido no pescoço por uma vara que segurava uma das bandeiras dos invasores. Poucos dias depois, a 15 de janeiro, Jeffrey Smith acabou com a própria vida.



No ataque ao Capitólio contaram-se dezenas de pessoas, mas surge agora, segundo o Washington Post, uma nova pista sobre os agressores, graças à informação recolhida pelo Deep State Dogs, um grupo que se dedica à recolha de informação na internet, através do modelo de "open source".

Na semana passada, a mulher de Jeffrey Smith, avançou com um nova queixa contra dois homens agora suspeitos das agressões ao agente norte-americano. Segundo o processo, um vídeo mostra o polícia a ser atirado para o chão, aparentemente, inconsciente.