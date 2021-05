Isabel Ayuso: De gestora do Twitter dum cão a esperança da direita espanhola

Isabel Díaz Ayuso é vista como a ponta de lança do Partido Popular de Espanha e confirmou essa confiança com uma vitória expressiva nas eleições autónomas de 2021, quando recuperou a maioria para o partido na capital espanhola. Ayuso conseguiu derrotar a esquerda e prescindir do apoio do Ciudadanos para governar a Comunidade de Madrid. Resta saber agora como vai lidar com a direita radical do Vox. Mas o caminho da presidente madrilena - desde gestora de redes sociais a estrela da direita espanhola - não foi percorrido sem percalços.



A atual presidente nasceu a 17 de outubro de 1978, na capital espanhola, no bairro de Chamberí, onde cresceu. Licenciou-se em jornalismo e tirou o mestrado em Comunicação Política e Protocolo. Já disse que durante a adolescência gostava de ir sair na cidade. Filiou-se no Partido Popular em 2005, aos 27 anos. Um ano depois, foi contratada para o gabinete de Alfredo Para, ministro da Justiça e do Interior do Governo de Madrid.



Daí chamou a atenção de Esperanza Aguirre, que foi presidente do PP e da Comunidade de Madrid entre 2003 e 2011. Durante o período em que serviu como responsável pela comunicação de Aguirre, Ayuso foi responsável pela conta de Twitter do cão da presidente do PP, Pecas Aguirre, em 2011.