Trump esteve mais doente com a covid-19 do que o anunciado

Donald Trump esteve mais doente com a covid-19 do que o que foi anunciado em outubro. Médicos temeram que fosse necessário colocá-lo no ventilador, uma vez que tinha níveis de oxigénio muito baixos.







REUTERS/Erin Scott/File Photo

Além dos níveis de oxigénio muito baixos, o então presidente dos EUA tinha ainda um problema pulmonar associado e com uma pneumonia causada pelo novo coronavírus, revela o New York Times citando quatro fontes familiares com o caso.Na época, Donald Trump foi hospitalizado e o seu estado de saúde chegou a preocupar os médicos que o acompanharam no Centro Hospitalar Militar de Walter Reed. Quando foi transportado para o hospital, a 2 de outubro, Trump tinha febre e falta de ar. Mesmo no regresso à Casa Branca, em que fez questão de falar em público, era visível a dificuldade de Trump em manter o fôlego.Donald Trump foi submetido a um tratamento inovador, que já na altura indicava que o seu caso era sério. Esteve três dias internado, durante os quais ainda fez um passeio de carro para agradecer aos apoiantes que estavam à porta do hospital. Fontes próximas do ex-presidente mantém a versão de que ele nunca esteve seriamente doente.Na mesma altura também e a mulher, Melania Trump, e o filho mais novo, Barron, estiveram infetados com o novo coronavírus.