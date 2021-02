EUA vão adquirir mais 200 milhões de vacinas contra a covid-19

A administração do democrata Joe Biden adjudicou vários contratos para a aquisição de 200 milhões de doses de vacinas adicionais contra o SARS-CoV-2, anunciou hoje o Presidente dos Estados Unidos.







REUTERS/Leah Millis

"Esta tarde, assinámos os contratos para mais 100 milhões de vacinas da Moderna e 100 milhões de vacinas da Pfizer", anunciou Biden durante uma visitar ao Instituto Nacional de Saúde, perto de Washington.Esta aquisição de mais 200 milhões de vacinas contra o SARS-CoV-2 faz parte da campanha de vacinação maciça que os Estados Unidos -- país mais afetada pela pandemia ao nível de contágios e óbitos -- está a colocar em marcha.Biden começou o mandato, no final de janeiro, com uma postura de combate à covid-19 muito mais agressiva em relação ao antecessor, o republicano Donald Trump.Entre as medidas está a utilização obrigatória de máscaras, algo que Trump recusou fazer, mesmo depois de as máscaras serem recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma maneira eficaz de evitar a propagação do vírus.