Trump diz que Carlos III conseguiu fazer com "que os democratas se levantassem"

Durante o jantar, o Rei Carlos III prestou homenagem a Trump e à primeira-dama, Melania Trump, pela "coragem e firmeza", bem como aos agentes do Serviço Secreto que responderam durante o atentado ocorrido no jantar dos correspondentes da Casa Branca.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Presidente dos Estados Unidos elogiou o discurso do Rei Carlos III do Reino Unido no Congresso norte-americano e afirmou que o monarca conseguiu o que ele próprio nunca conseguiu: "que os democratas se levantassem".



Rei Carlos III no Congresso norte-americano AP

"Não conseguia acreditar, eu nunca consegui fazer isso", disse o Presidente republicano ao monarca britânico, na terça-feira, durante o jantar de Estado na Casa Branca, referindo-se à receção positiva do discurso por parte dos dos dois partidos.

Trump já tinha elogiado a intervenção de Carlos III quando este chegou à Casa Branca, admitindo ter sentido inveja pelo discurso que o monarca fez.

O dirigente norte-americano abordou ainda brevemente a guerra com o Irão, dizendo que os Estados Unidos não vão permitir "que esse adversário tenha uma arma nuclear". "Carlos concorda ainda mais comigo", referiu.

Durante o jantar, o Rei Carlos III prestou homenagem a Trump e à primeira-dama, Melania Trump, pela "coragem e firmeza", bem como aos agentes do Serviço Secreto que responderam durante o atentado ocorrido no jantar dos correspondentes da Casa Branca, no passado sábado, no hotel Hilton.

"Se não fosse por nós, vocês falariam francês", brincou ainda Carlos, lembrando uma declaração de Trump, que afirmou em tempos que, se não fosse pelos Estados Unidos, falar-se-ia alemão no Reino Unido.

Na intervenção que fez no Congresso, o britânico sublinhou que Reino Unido e Estados Unidos partilham "uma história de reconciliação, renovação e de uma parceria extraordinária".

Esta foi a primeira vez que um membro da família real britânica discursou perante o Congresso desde 1991, quando a Rainha Isabel II se tornou a primeira monarca britânica a discursar perante a Câmara.

A visita do monarca é marcada por atritos entre Washington e Londres, sobretudo devido às críticas de Trump ao Governo britânico por não se querer envolver militarmente na guerra com o Irão e na reabertura do estreito de Ormuz, bloqueado parcialmente pela República Islâmica.

Hoje, o casal real tem viagem marcada para Nova Iorque, onde é esperada uma visita ao memorial dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.