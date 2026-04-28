Carlos III apela aos EUA para que mantenham aliança com Reino Unido e Ocidente

O Rei citou Trump que, durante a sua visita de Estado a Londres, disse que “o laço de parentesco e identidade entre os EUA e o Reino Unido é inestimável e eterno, é insubstituível e inquebrável".

O Rei Carlos III apelou hoje aos Estados Unidos para que continuem próximos do Reino Unido e de outros aliados históricos ocidentais, numa altura em que estas relações enfrentam divergências causadas pelas guerras no Irão e na Ucrânia.

A carregar o vídeo ... Rei Carlos III diz que aliança entre EUA e Reino Unido não pode viver do passado

A aliança entre os dois países "não pode basear-se em sucessos passados", declarou o monarca britânico num discurso perante as duas câmaras do Congresso norte-americano, em Washington, depois de ter sido recebido na Casa Branca pelo Presidente Donald Trump.

"Os desafios que enfrentamos são demasiado grandes para que qualquer nação os enfrente sozinha", afirmou Carlos III, instando ambos os países a defenderem os seus valores comuns e a resistirem a apelos que conduzam a um recuo "cada vez maior para o isolacionismo".

O Rei citou o próprio Presidente norte-americano, durante a sua visita de Estado a Londres no outono passado, referindo que “o laço de parentesco e identidade entre os Estados Unidos e o Reino Unido é inestimável e eterno, é insubstituível e inquebrável".

Na presença do vice-presidente norte-americano, JD Vance, e de outros altos dirigentes da administração, Carlos III disse que reza “de todo o coração” para que esta aliança prossiga, juntamente com os outros parceiros da Europa, na Commonwealth e em todo o mundo, e que ignore as vozes que incitam os dois países “a um isolacionismo cada vez maior".

Citou também o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, com o qual Trump tem mantido uma tensa relação nas últimas semanas devido à guerra no Irão, quando falou de uma “aliança indispensável".

O monarca instou os representantes eleitos norte-americanos a demonstrarem uma "determinação inabalável" na defesa da Ucrânia contra a invasão russa e na busca de uma “paz justa e duradoura", após uma viragem no apoio de Washington a Kiev, no seguimento do regresso de Trump, em janeiro do ano passado, à Casa Branca.

Carlos III é apenas o segundo monarca britânico a dirigir-se a uma sessão conjunta do Congresso. A sua mãe, Isabel II, fez um discurso semelhante em 1991, destacando os laços históricos entre os dois países e a importância dos seus valores democráticos.

Após uma ovação de pé, as suas primeiras palavras no edifício do Capitólio (sede do Congresso) foram de condenação à violência política que tem atingido os Estados Unidos (EUA).

O monarca referiu-se à tentativa, no passado sábado em Washington, de um homem armado em introduzir-se no jantar de gala da Associação dos Correspondentes da Casa Branca como uma ação que visa "fomentar ainda mais o medo e a discórdia" nos Estados Unidos.

“Deixem-me dizer com uma firmeza inabalável: estes atos de violência nunca terão sucesso", defendeu a propósito do incidente que levou à retirada de Donald Trump, de JD Vance e da primeira-dama do local onde se encontravam também outros governantes norte-americanos.

O suspeito foi detido após se escutarem tiros na zona de controlo de segurança do jantar, realizado no Hotel Hilton Washington, e foi na segunda-feira formalmente acusado de tentativa de homicídio do Presidente norte-americano.

Carlos III, conhecido pelo seu fervor ecológico, fez ainda um apelo para a proteção ambiental perante os senadores e congressistas.

Antes da sessão conjunta no Capitólio, Donald Trump, um grande admirador de eventos da realeza, recebeu hoje de manhã Carlos III e a Rainha Camila com uma pompa invulgar de militares em uniforme de gala, uma banda de música, uma salva de 21 tiros e um sobrevoo de caças.

"Desde que conquistámos a nossa independência, há vários séculos, os americanos não têm amigos mais próximos do que os britânicos", declarou o líder da Casa Branca, acrescentando que os dois países gozam de uma "relação especial”, da qual espera que “assim seja sempre".

Este ano comemoram-se os 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que marcou a rutura entre as colónias britânicas e a coroa.

A visita do monarca é marcada por atritos entre Washington e Londres, sobretudo devido às críticas de Trump ao Governo britânico por não se querer envolver militarmente na guerra com o Irão e na reabertura do estreito de Ormuz, bloqueado parcialmente pela República Islâmica.

Na quarta-feira, o casal real tem viagem marcada para Nova Iorque, onde é esperada uma visita ao memorial dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.